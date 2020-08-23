Хоккей
НХЛ

Коуч «Вашингтона» уволен – при нем команда Овечкина дважды вылетела в первом раунде

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталс» Тодд Рирден и хоккеисты Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Том Уилсон

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
3 минут назад

Ожидаемая отставка.

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталс» Брайан Маклеллан объявил об отставке главного тренера Тодда Рирдена.

«Мы бы хотели поблагодарить Тодда за усердную работу и все его труды в составе нашей организации. Тодд был важной частью команды больше половины десятилетия, включая наш поход за Кубком Стэнли-2018. Мы желаем ему и его семье всего наилучшему в будущем», – заявил Маклеллан, слова которого приводит официальный сайт «Кэпс».

НХЛ

«Сент-Луис» не защитил титул и вылетел из Кубка Стэнли, Тарасенко не играл из-за травмы

ВЧЕРА В 07:38
  • Рирден работал в тренерском штабе «Вашингтона» в качестве ассистента с 2014 года, а летом 2018-го возглавил команду-обладателя Кубка Стэнли.
  • В обоих сезонах команда Тодда вылетела в первом раунде. В серии против «Айлендерс» «столичные» с трудом избежали сухого поражения – 1-4.

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

НХЛ

Форвард «Далласа» Гурьянов оформил первый русский покер в истории плей-офф НХЛ

21/08/2020 В 07:51
НХЛ

«Вашингтон» Овечкина второй год подряд вылетел из Кубка Стэнли в первом раунде

21/08/2020 В 06:52
По теме
ХоккейНХЛВашингтон
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Прямой Эфир