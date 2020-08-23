Коуч «Вашингтона» уволен – при нем команда Овечкина дважды вылетела в первом раунде

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталс» Тодд Рирден и хоккеисты Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Том Уилсон
Фото: Getty Images
Ожидаемая отставка.
Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталс» Брайан Маклеллан объявил об отставке главного тренера Тодда Рирдена.
«Мы бы хотели поблагодарить Тодда за усердную работу и все его труды в составе нашей организации. Тодд был важной частью команды больше половины десятилетия, включая наш поход за Кубком Стэнли-2018. Мы желаем ему и его семье всего наилучшему в будущем», – заявил Маклеллан, слова которого приводит официальный сайт «Кэпс».
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- Рирден работал в тренерском штабе «Вашингтона» в качестве ассистента с 2014 года, а летом 2018-го возглавил команду-обладателя Кубка Стэнли.
- В обоих сезонах команда Тодда вылетела в первом раунде. В серии против «Айлендерс» «столичные» с трудом избежали сухого поражения – 1-4.
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