По Америке проходит волна протестов после очередного случая полицейского насилия над темнокожим. Солидарность выразили многие ведущие спортивные турниры США – к ним присоединилась и НХЛ.
Все началось с того, что «Милуоки» не вышел на матч НБА – в течение нескольких часов ивенты в популярнейших лигах США отменились или перенеслись в знак поддержки движению за равноправие и против полицейского насилия. НХЛ после совещания с игроками решила поддержать благородное начинание – матчи Кубка Стэнли перенесены.
«После долгих дискуссий игроки НХЛ решили, что наилучшим решением будет сделать шаг назад и не проводить ближайшие матчи. НХЛ поддерживает решение хоккеистов и перенесет четыре игры, а также изменит оставшееся расписание второго раунда плей-офф Кубка Стэнли», – говорится в заявлении НХЛ и профсоюза игроков.
- Протесты связаны с новым случаем полицейского насилия – представитель органов правопорядка несколько раз выстрелил в 29-летнего темнокожего мужчину Джейкоба Блейка.
- Под перенос попали ивенты НХЛ, MLB, MLS и теннисные турниры ATP и WTA.