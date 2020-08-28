По Америке проходит волна протестов после очередного случая полицейского насилия над темнокожим. Солидарность выразили многие ведущие спортивные турниры США – к ним присоединилась и НХЛ.

Все началось с того, что «Милуоки» не вышел на матч НБА – в течение нескольких часов ивенты в популярнейших лигах США отменились или перенеслись в знак поддержки движению за равноправие и против полицейского насилия. НХЛ после совещания с игроками решила поддержать благородное начинание – матчи Кубка Стэнли перенесены.

Хоккей «Какая-то истерия, обратный расизм». Буре – о протестах спортсменов в США 16 ЧАСОВ НАЗАД

«После долгих дискуссий игроки НХЛ решили, что наилучшим решением будет сделать шаг назад и не проводить ближайшие матчи. НХЛ поддерживает решение хоккеистов и перенесет четыре игры, а также изменит оставшееся расписание второго раунда плей-офф Кубка Стэнли», – говорится в заявлении НХЛ и профсоюза игроков.

Протесты связаны с новым случаем полицейского насилия – представитель органов правопорядка несколько раз выстрелил в 29-летнего темнокожего мужчину Джейкоба Блейка.

Под перенос попали ивенты НХЛ, MLB, MLS и теннисные турниры ATP и WTA.

НХЛ Коуч «Вашингтона» уволен – при нем команда Овечкина дважды вылетела в первом раунде 23/08/2020 В 19:26