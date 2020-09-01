Форвард открылся за спиной защитника соперника Здено Хары, но чешский хоккеист махнул клюшкой точно в лицо россиянину. Не ясно, сделал ли он это намеренно – возможно, капитан гостей просто пытался заблокировать бросок. Кучеров рухнул на лед и после помощи медиков покинул площадку. Россиянин вернулся на скамейку «Тампы» перед стартом второго периода, но после нескольких минут на льду пожаловался на что-то медицинскому работнику и ушел в раздевалку окончательно.