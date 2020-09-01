Российский хоккеист «Тампы» Никита Кучеров получил повреждение в матче против «Бостона».
Форвард открылся за спиной защитника соперника Здено Хары, но чешский хоккеист махнул клюшкой точно в лицо россиянину. Не ясно, сделал ли он это намеренно – возможно, капитан гостей просто пытался заблокировать бросок. Кучеров рухнул на лед и после помощи медиков покинул площадку. Россиянин вернулся на скамейку «Тампы» перед стартом второго периода, но после нескольких минут на льду пожаловался на что-то медицинскому работнику и ушел в раздевалку окончательно.
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- «Тампа» победила со счетом 3:2, увеличила счет в серии до 4-1 и вышла в финал Восточной конференции.
- Рост Хары – 206 см, вес – 110 кг.
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