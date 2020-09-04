Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов добыл для команды победу в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Это была шестая игра полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции.
Основное время завершилось со счетом 4:4. Во втором овертайме 23-летний Проворов поразил ворота соперника.
НХЛ
Конкурс силовых в матче «Вашингтон» – «Филадельфия»: Лоутон зашиб Орлова, Проворов – Овечкина
Также Иван отдал результативную передачу и закончил матч с показателем полезности «+3». В общей сложности он провел на льду 38 минут – больше, чем любой игрок матча. Проворова признали второй звездой матча.
- Счет в серии – 3-3.
- Победитель противостояния сыграет в финале конференции с «Тампой».
НХЛ
Проворов забросил настолько сумасшедшую шайбу в овертайме, что к нему придут с допинг-контролем
НХЛ
Проворов подписал рекордный для русских защитников контракт с «Филадельфией»