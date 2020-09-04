Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов добыл для команды победу в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Это была шестая игра полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции.

Основное время завершилось со счетом 4:4. Во втором овертайме 23-летний Проворов поразил ворота соперника.

Также Иван отдал результативную передачу и закончил матч с показателем полезности «+3». В общей сложности он провел на льду 38 минут – больше, чем любой игрок матча. Проворова признали второй звездой матча.