Главными героями встречи стали защитник Брендан Пойнт и русский нападающий Никита Кучеров, набравшие по 5 очков. Никита четырежды ассистировал партнерам и сам забросил одну из шайб – на 46-й минуте он закатил вратарю между ног после шикарной комбинации.