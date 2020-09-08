«Тампа» разгромила «Айлендерс» в первом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции – 8:2.
Главными героями встречи стали защитник Брендан Пойнт и русский нападающий Никита Кучеров, набравшие по 5 очков. Никита четырежды ассистировал партнерам и сам забросил одну из шайб – на 46-й минуте он закатил вратарю между ног после шикарной комбинации.
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Для россиянина это 34-й гол за «молний» в плей-офф НХЛ. Кучеров обошел Мартина Сен-Луи и единолично стал лучшим снайпером в истории «Тампы» в матчах навылет.
- Кучерову уже принадлежит бомбардирский рекорд франшизы в плей-офф (82 очка).
- Благодаря четырем ассистам Никита установил еще один клубный рекорд – у него 16 голевых передач в 14 матчах плей-офф-2019.
- Ранее оба достижения удерживал Мартен Сен-Луи.
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