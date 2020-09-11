Основное время матча завершилось со счетом 2:2, игра перешла в овертайм, который не затянулся надолго. На первой минуте 34-летний Радулов отправил шайбу в ворота. Он вышел на второе место в команде по победным голам в одном плей-офф и стал автором второй самой быстрой шайбы «Далласа» в овертаймах Кубка Стэнли.