Российские хоккеисты «Далласа» Александр Радулов и Антон Худобин поучаствовали в победе команды над «Вегасом» в третьем матче финальной серии плей-офф Западной конференции НХЛ.

Основное время матча завершилось со счетом 2:2, игра перешла в овертайм, который не затянулся надолго. На первой минуте 34-летний Радулов отправил шайбу в ворота. Он вышел на второе место в команде по победным голам в одном плей-офф и стал автором второй самой быстрой шайбы «Далласа» в овертаймах Кубка Стэнли.

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Еще одним героем матча стал вратарь Худобин, отразивший 38 бросков из 40. Его признали первой звездой матча, Радулова – второй. После игры российские хоккеисты обнялись.

  • Счет в серии – 2-1 в пользу «Далласа».
  • Денис Гурьянов нанес два броска по воротам «Вегаса», но не отличился результативными действиями.

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