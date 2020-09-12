Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров намеренно нарушил правила в третьем матче финала конференции против «Айлендерс» и нарвался на критику.

В концовке матча 27-летний хоккеист рванулся за атакующим соперником – нападающим Жан-Габриэлем Пажо. Кучеров догнал канадца и ударил его клюшкой по ногам. Пажо все равно забросил шайбу, а потом обернулся к Кучерову с желанием отомстить за нечестный прием.

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К потасовке присоединились другие хоккеисты. По итогам инцидента на скамейку штрафников вместе с Кучеровым и Пажо отправились Михаил Сергачев, Виктор Хедман и Кэл Клатербак.

На эпизод отреагировал продюсер New York Post Роб Тауб. «Кучеров – просто мусор», – написал мужчина.

«Тампа» проиграла со счетом 3:5. Сергачев отметился двумя ассистами, Кучеров – одним.

Счет в серии – 2-1 в пользу «Тампы».

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