«Даллас» обыграл «Вегас» в пятом матче финальной серии Западной конференции НХЛ – 3:2.
При этом «Старс» еще за 10 минут до конца третьего периода горели 0:2, но перехватили инициативу благодаря голам Джейми Бенна (в ассистентах Александр Радулов) и Йоэля Кивиранты (в ассистентах Денис Гурьянов).
Судьба игры и противостояния решилась в овертайме – на 4-й минуте Гурьянов помог команде реализовать большинство и забросил свою девятую шайбу в текущем плей-офф. «Даллас» выиграл серию со счетом 4-1.
Серия проходила в Эдмонтоне при пустых трибунах, но и в родном Далласе верные болельщики следили за игрой.
«Даллас» вышел в финал впервые с 2000 года. В 1999-м «Старс» выиграли свой единственный Кубок Стэнли.
- Гурьянов был признан третьей звездой матча.
- В финале «Даллас» сыграет с победителем пары «Тампа-Бэй» – «Айлендерс». «Тампа» ведет в серии со счетом 3:1.