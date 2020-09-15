«Даллас» обыграл «Вегас» в пятом матче финальной серии Западной конференции НХЛ – 3:2.

При этом «Старс» еще за 10 минут до конца третьего периода горели 0:2, но перехватили инициативу благодаря голам Джейми Бенна (в ассистентах Александр Радулов) и Йоэля Кивиранты (в ассистентах Денис Гурьянов).

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Судьба игры и противостояния решилась в овертайме – на 4-й минуте Гурьянов помог команде реализовать большинство и забросил свою девятую шайбу в текущем плей-офф. «Даллас» выиграл серию со счетом 4-1.

Серия проходила в Эдмонтоне при пустых трибунах, но и в родном Далласе верные болельщики следили за игрой.

«Даллас» вышел в финал впервые с 2000 года. В 1999-м «Старс» выиграли свой единственный Кубок Стэнли.

Гурьянов был признан третьей звездой матча.

В финале «Даллас» сыграет с победителем пары «Тампа-Бэй» – «Айлендерс». «Тампа» ведет в серии со счетом 3:1.

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