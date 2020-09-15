После матча в раздевалке «Далласа» прошла церемония награждения лучшего игрока команды – переходящий приз получил российский кипер «Старс» Антон Худобин. Защитник Андрей Секера назвал вратаря «русской машиной» и передал ему приз. Антон выдержал театральную паузу и прогремел: «Мы не едем домой!», – партнеры в восторге.

В прошедшем матче Худобин отразил 34 броска по своим воротам из 36, он был признан второй звездой встречи. Также по ходу серии Антон трижды становился первой звездой игры.