«Вашингтон» назвал имя нового главного тренера.
На официальном сайте клуба сообщается, что готовить команду к следующему сезону будет 55-летний американец Питер Лавиолетт. Срок контракта пока не разглашается.
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- Ранее Лавиолетт возглавлял «Айлендерс», «Каролину», «Филадельфию» и «Нэшвилл». С «Каролиной» в 2006 году тренер выиграл Кубок Стэнли.
- В «Вашингтоне» в сезоне-2019/20 играли российские хоккеисты Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов, Александр Алексеев и Илья Самсонов.
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