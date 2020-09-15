«Вашингтон» назвал имя нового главного тренера.

На официальном сайте клуба сообщается, что готовить команду к следующему сезону будет 55-летний американец Питер Лавиолетт. Срок контракта пока не разглашается.

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  • Ранее Лавиолетт возглавлял «Айлендерс», «Каролину», «Филадельфию» и «Нэшвилл». С «Каролиной» в 2006 году тренер выиграл Кубок Стэнли.
  • В «Вашингтоне» в сезоне-2019/20 играли российские хоккеисты Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов, Александр Алексеев и Илья Самсонов.

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