Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин намерен стать самым высокооплачиваемым российским хоккеистом в истории НХЛ.
По данным Russian Machine Never Breaks, 35-летний форвард попросит у руководства клуба зарплату в размере 12 миллионов долларов в год. Возможно, он будет согласовывать новый контракт через агентство по примеру шведского одноклубника Никласа Бекстрёма.
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- 13-летний контракт Овечкина истекает в 2021 году.
- В данный момент самый высокооплачиваемый русский хоккеист в НХЛ – нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, получающий 11,6 миллиона долларов.
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