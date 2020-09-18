Русский хоккей в НХЛ принято ассоциировать с Овечкиным, Малкиным, Ковальчуком и Бобровским. Для широкого зрителя плей-офф завершился на их раннем вылете. При этом менее распиаренные, но такие же топовые игроки продолжают борьбу за Кубок Стэнли. И не просто продолжают, а ведут к нему свои команды.

Три русских вратаря у четырех финалистов

НХЛ «Мы не едем домой!» Партнеры признали Худобина лучшим в решающей игре с «Вегасом» 15/09/2020 В 13:27

Такого не было еще никогда. И это без Сергея Бобровского: некогда главный вратарь России осел во «Флориде», где нет даже намека на оборону. После быстрого вылета «Вегаса» в борьбе за главный североамериканский трофей остались Андрей Василевский, Семен Варламов и Антон Худобин. Присутствие Василевского в этой тройке не удивляет: в прошлом сезоне Андрей взял Везина Трофи и имеет все шансы сделать это второй раз подряд. В отличие от остальных вратарей, в этом плей-офф он не пропустил на льду ни минуты. Замена на шестого полевого не в счет. Благодаря топовой обороне Василевскому не приходится тащить по 40 бросков в каждом матче, но это не значит, что он не спасает команду. Пример – сэйв в овертайме шестого матча, когда Брок Нельсон выходил один на один, ключевой эпизод чуть ли не всей серии.

Варламов переживает вторую молодость. После восьми сезонов в «Колорадо», с которым Варли прошел путь от дна до уровня претендента на титул, переход в «Айлендерс» встряхнул голкипера. Прошлой осенью не было очевидно, закрепится ли он в статусе основного вратаря «островитян»: Томас Грайсс – серьезный конкурент. В итоге получилась одна из сильнейших вратарских бригад в НХЛ. Даже если Варламов плывет, Грайсс его страхует. Так произошло во второй игре с «Филадельфией» – и тогда «Айлендерс» дожали «летчиков» в овертайме. Но, несмотря на эпизодические спады, Варли в порядке – он буквально втащил команду в шестой матч серии с «Тампой», где с 46 сэйвами едва не повторил успех. Но, как сказал Семен, Нельсон не забил.

Даже несмотря на рубилово Василевского с Варламовым, главный вратарь финалов конференций – Антон Худобин. Казалось, к 34 годам он окончательно смирился с ролью бэкапа. Первоклассного, надежного, но все же бэкапа. Так было в «Бостоне» и «Каролине». В «Далласе» он два года играл в паре с Бишопом, которому можно давать медаль за вклад в развитие русских вратарей. Оказавшийся не готовым к плей-офф после карантина Бен отправился в резерв.

Перед серией с «Колорадо» считалось, что ворота – слабое место «Далласа». Никто всерьез не рассматривал Добби как голкипера, способного выиграть для команды плей-офф. В ответ на это Худобин уничтожил хваленое нападение «Колорадо», после чего засушил «Вегас». Антон уже прикасался к Кубку Стэнли: в 2011-м он был запасным в «Брюинс», но ни разу не сыграл. И вот голкипер снова вплотную подошел к трофею, но теперь уже совсем в другом статусе.

Старый добрый Радулов и новый Гурьянов

Третий матч «Далласа» с «Вегасом». Счет в серии 1-1, переломный момент. На последних секундах третьего периода при счете 2:2 Тайлер Сегин перехватил шайбу на чужой синей линии и вывел Джейми Бенна с Александром Радуловым на любовный треугольник с Робином Ленером. Бенн пожадничал – дай пас Радулову, овертайм бы не понадобился. Александр исправил оплошность партнера мега-броском в дальнюю девятку на 30-й секунде овертайма.

Радулов может зарешать в любом матче и с любым соперником – это не новость. Он взрывается сам и взрывает партнеров – и делает это так, что его звено не остановить. Правда, с такой же вероятностью он и сдувается до уровня игрока АХЛ, но это точно не про текущий плей-офф. Такую форму Александр не набирал со звездного периода в «Нэшвилле». После кучи околохоккейных скандалов старый добрый Радулов вернулся.

Пятый матч. Бенн и Кивиранта сделали мини-камбэк с 0:2 в третьем периоде. Еще один овертайм. В большинстве Денис Гурьянов расстрелял ближний угол «Вегаса» вантаймером и оформил билет в финал Кубка Стэнли.

Перед этим Гурьянов выстрелил покером в ворота «Калгари». В плей-офф такого из русских игроков не делал никто – ни Федоров, ни Могильный, ни Овечкин. Сейчас у Гурьянова 9+8, он отлично выбирает позицию для броска, классно работает в бригаде большинства и здорово спелся во втором звене с ветераном Джо Павелски. Все это – в первый полноценный сезон в НХЛ: до этого он рос в фарм-клубе из АХЛ «Техас Старс», а в основной команде появлялся только эпизодически. Рановато писать банальные вещи про большое будущее, но Денис приятно удивил – это факт.

Не стоит считать, что «Даллас» тянут только русские. Защитник Миро Хейсканен перед главным финалом настрелял 5+17. Он руководит как обороной, так и атакой «звезд». Красавчик и другой финн Роопе Хинц, создающий глубину нападению «Далласа». А главной выскочкой стали даже не Гурьянов или Худобин, а Йоэль Кивиранта. Перед серией с «Эвеланш» он был ноунеймом и даже большую часть регулярного чемпионата провел в том же «Техас Старс». В седьмом матче Кивиранта организовал в ворота «Колорадо» хет-трик, включая гол в овертайме. Следующий его выход – шайба «Вегасу» менее чем за три минуты до конца третьего периода при 1:2. «Звезды» хороши и опасны тем, что выстрелить у них может кто угодно вне зависимости от амплуа, звена, опыта и национальности.

Кучеров – самая мощная «молния»

Пока Никита – один из самых недооцененных русских спортсменов в мире. Недооцененных в первую очередь родной аудиторией, североамериканцы давно признали его звездой первой величины. Куч побил рекорд Александра Могильного по очкам за сезон и настрелял год назад 128 баллов. Сейчас он на первом месте в рейтинге бомбардиров плей-офф. При этом люди, не особо разбирающиеся в хоккее, не вспомнят о нем даже после перечисления фамилий Овечкин, Малкин и Ковальчук. Кучерову не хватает медийности, и Кубок Стэнли может эту ситуацию исправить.

Никита легко сыгрывается с кем угодно. В 2015-м «Тампа» вышла в финал во многом благодаря суперзвену Кучеров – Палат – Джонсон. Затем он спелся со Стивом Стэмкосом. А когда тот в очередной раз сломался, атаку «молний» возглавило звено Палат – Пойнт – Кучеров. Хитрый коуч «Айлендерс» Барри Тротц научился вязать эту тройку лишь к пятому матчу, когда было уже поздно.

Никита Кучеров Фото: Getty Images

Растет в «Тампе» еще один топовый русский игрок, защитник Михаил Сергачев. Он в НХЛ уже третий сезон, и каждый раз его показатель полезности превышал +10. Ошибки случаются, но их все меньше. Черновая работа Сергачева – еще один фактор, позволивший «Лайтнинг» выйти в финал.

Получается практически зеркальная картина. Забивной Кучеров против взрывного Радулова, молодые Гурьянов и Сергачев, непробиваемые Василевский и Худобин. Для России это будет самый крутой финал Кубка Стэнли, как минимум, за 20 лет.

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