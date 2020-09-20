«Даллас» разгромил «Тампу» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли – 4:1.

Главным героем встречи стал голкипер «Старс» Антон Худобин: русский воротчик отразил 35 бросков из 36. Третий период стал особенно напряженным – «молнии» 22 раза бросили по воротам Худобина, но вратарь «звезд» поймал все.

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Некоторые сэйвы были просто сказочными.

Единственная же шайба в ворота Худобина влетела в результате случайного рикошета.

Антон заслуженно был признан первой звездой матча. В предыдущей серии против «Вегаса» Худобин трижды становился первой звездой матча и еще раз – второй.

В составе «Далласа» отлились Джоэл Хэнли, Джейми Олексяк (в ассистентах – Александр Радулов), Йоэль Кивиранта и Джейсон Диккинсон.

Единственную шайбу «Тампы» забросил Янни Гурде, Никита Кучеров и Михаил Сергачев очков не набрали.

Вторая игра состоится в ночь на 22 сентября.

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