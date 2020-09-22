«Тампа» сравняла счет в финальном противостоянии с «Далласом», выиграв второй матч серии со счетом 3:2.

К завершению первого периода «Тампа» вела 3:0. «Даллас» забросил две шайбы, но не сравнял счет и не перевел игру в овертайм. У победителей ассистентским дублем отметился российский нападающий Никита Кучеров, у проигравших – Александр Радулов.

НХЛ 🏒 В финале Кубка Стэнли 6 хоккеистов из России. Впервые за 20 лет 18/09/2020 В 09:54

В противостоянии русских вратарей почти равенство – Андрей Василевский из «Тампы» отразил 27 бросков из 28, Антон Худобин из «Далласа» – 28 из 31. Он же установил клубный рекорд по сэйвам в одном плей-офф.

Третий матч состоится ночью 24 сентября.

Всего в финальной серии играют шесть русских хоккеистов: Кучеров, Василевский и Сергачев – за «Тампу», Радулов, Худобин и Гурьянов – за «Даллас».

НХЛ Кучеров дал по ногам бегущему в атаку сопернику – его назвали мусором 12/09/2020 В 07:57