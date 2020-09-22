«Тампа» сравняла счет в финальном противостоянии с «Далласом», выиграв второй матч серии со счетом 3:2.
К завершению первого периода «Тампа» вела 3:0. «Даллас» забросил две шайбы, но не сравнял счет и не перевел игру в овертайм. У победителей ассистентским дублем отметился российский нападающий Никита Кучеров, у проигравших – Александр Радулов.
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В противостоянии русских вратарей почти равенство – Андрей Василевский из «Тампы» отразил 27 бросков из 28, Антон Худобин из «Далласа» – 28 из 31. Он же установил клубный рекорд по сэйвам в одном плей-офф.
- Третий матч состоится ночью 24 сентября.
- Всего в финальной серии играют шесть русских хоккеистов: Кучеров, Василевский и Сергачев – за «Тампу», Радулов, Худобин и Гурьянов – за «Даллас».
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