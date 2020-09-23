Хоккеисты НХЛ употребляли алкоголь и мармеладки с каннабисом, когда жили в «пузырях» во время плей-офф. Игроки расслаблялись в баре отеля Hotel X в Торонто – там жили «Бостон», «Тампа», «Вашингтон», «Филадельфия» и «Питтсбург».

«Были мармеладки с каннабисом и выпивка. Но я не думаю, что ребята пили ради веселья. И они точно не напивались. А когда пробовали мармеладки с марихуаной, то не думали: «Давайте кайфанем и будем ничего не делать».

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Просто нужно было заснуть и восстановиться после матчей. Вместо того, чтобы уснуть в четыре или в пять утра, они засыпали в час и спали семь часов», – анонимно рассказал ESPN хоккеист Западной конференции.

В финал Кубка Стэнли вышли «Тампа» и «Даллас».

За употреблением мармелада с каннабисом замечали не только хоккеистов, но и баскетболистов НБА. Например, Диона Уэйтерса.

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