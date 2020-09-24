«Тампа-Бэй» победил «Даллас» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли.

«Лайтнинг» быстро повел и забил две шайбы за шесть минут. Автором первого гола после ошибки защитника «Старс» на синей линии стал Никита Кучеров.

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На лед вернулся капитан «молний» Стивен Стэмкос. Он провел первую игру с февраля, вышел всего на пять смен в матче и точным броском на шестой минуте в девятку сделал счет 2:0.

«Звезды» сократили отставание еще в первом периоде, но затем калифорнийский клуб забросил еще три шайбы, техассцы лишь уменьшили разницу в счете и уступили – 2:5. Счет в серии стал 2-1 в пользу «молний».

Никита Кучеров с голом и результативной передачей стал третьей звездой матча (после Виктора Хедмана и Брендона Пойнта). Хоккеисты «Далласа» Александр Радулов и Денис Гурьянов очков не набрали.

Голкипер «Старс» Антон Худобин не вышел на лед в третьем периоде. Он отразил 24 броска из 29 и закончил матч с коэффициентом надежности 82,8%. Андрей Василевский из «Лайтнинг» пропустил две шайбы из 24 щелчков по воротам.

Четвертый матч финала Кубка Стэнли пройдет в ночь с 25 на 26 сентября и начнется в 3:00 мск.

«Тампа-Бэй» в третий раз играет в решающей серии НХЛ и один раз брал главный трофей – в сезоне-2003/04.

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