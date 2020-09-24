Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов не доиграл третий матч финальной серии Кубка Стэнли с «Тампой».
В третьем периоде 34-летний хоккеист пошел на силовой прием против форварда соперников Блейка Коулмана, но попытка вышла неудачной. Радулов упал и с размаху врезался головой в борт.
Александр вернулся на скамейку запасных, а потом ушел в раздевалку и больше не вышел на лед.
- «Даллас» проиграл третий матч со счетом 2:5, в серии «Тампа» ведет 2-1.
- Одноклубники Радулова Антон Худобин и Денис Гурьянов также завершили матч заранее. Худобин был заменен после второго периода, Гурьянову шайба угодила в лицо, когда он сидел на лавке.