Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов не доиграл третий матч финальной серии Кубка Стэнли с «Тампой».

В третьем периоде 34-летний хоккеист пошел на силовой прием против форварда соперников Блейка Коулмана, но попытка вышла неудачной. Радулов упал и с размаху врезался головой в борт.

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Александр вернулся на скамейку запасных, а потом ушел в раздевалку и больше не вышел на лед.

«Даллас» проиграл третий матч со счетом 2:5, в серии «Тампа» ведет 2-1.

Одноклубники Радулова Антон Худобин и Денис Гурьянов также завершили матч заранее. Худобин был заменен после второго периода, Гурьянову шайба угодила в лицо, когда он сидел на лавке.

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