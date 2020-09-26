Игра докатилась до овертайма, в котором победили «молнии» – 5:4. Победную шайбу забросил Кевин Шаттенкирк. Нападающий «Тампы» Никита Кучеров провел на льду 14 минут и оформил два ассиста. Теперь у россиянина 32 (7+25) очка в текущем розыгрыше Кубка Стэнли – он делит второе место с Евгением Кузнецовым по очкам за один плей-офф среди россиян. Ему нужно набрать четыре балла, чтобы сравняться с рекордсменом Евгением Малкиным из «Питтсбурга» – в 2009 году он набрал 36 очков.