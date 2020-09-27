«Даллас» выиграл пятый матч финальной серии Кубка Стэнли и не позволил «Тампе» взять трофей.

Матч продлился до овертайма и завершился со счетом 3:2 благодаря шайбе 35-летнего канадца Кори Перри. По ходу матча «Тампа» вела 2:1, причем чемпионской могла стать шайба защитника Михаила Сергачева.

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Однако на 54-й минуте 36-летний Джо Павелски спас «Старс» (он забросил обе шайбы команды в основное время), а во втором овертайме исход матча решил Перри.

Потрясающий сэйв в овертайме совершил вратарь «Далласа» Антон Худобин: он отразил летящий в рамку бросок Виктора Хедмана и сразу среагировал на добивание Брейдена Пойнта.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал ассист.

«Тампа» ведет в серии со счетом 3-2.

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