«Тампа-Бэй» уступила «Далласу» в пятом матче Кубка Стэнли со счетом 2:3 2ОТ и упустила шанс досрочно завоевать трофей.

Зато русский форвард Никита Кучеров получит возможность побить национальный рекорд в плей-офф НХЛ. Во втором периоде лидер «Лайтнинг» ассистировал Ондржею Палату.

«Тампа-Бэй» вышел вперед в финале Кубка Стэнли, у Кучерова гол и ассист

Это очко стало для Никиты 33-м (7+26) в 24 матчах розыгрыша Кубка Стэнли-2020, он вышел на чисто второе место, обойдя Евгения Кузнецова (32 балла в 24 матчах плей-офф-2018). Среди русских результативный рекорд удерживает Евгений Малкин, набравший 36 очков весной/летом 2009 года.