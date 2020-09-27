«Тампа-Бэй» уступила «Далласу» в пятом матче Кубка Стэнли со счетом 2:3 2ОТ и упустила шанс досрочно завоевать трофей.
Зато русский форвард Никита Кучеров получит возможность побить национальный рекорд в плей-офф НХЛ. Во втором периоде лидер «Лайтнинг» ассистировал Ондржею Палату.
НХЛ
«Тампа-Бэй» вышел вперед в финале Кубка Стэнли, у Кучерова гол и ассист
Это очко стало для Никиты 33-м (7+26) в 24 матчах розыгрыша Кубка Стэнли-2020, он вышел на чисто второе место, обойдя Евгения Кузнецова (32 балла в 24 матчах плей-офф-2018). Среди русских результативный рекорд удерживает Евгений Малкин, набравший 36 очков весной/летом 2009 года.
- «Тампа» ведет в серии 3-2.
- Шестой матч состоится в ночь на 29 сентября.
НХЛ
«Тампа» сравняла счет в финале, у Кучерова и Радулова по 2 ассиста
НХЛ
Кучеров дал по ногам бегущему в атаку сопернику – его назвали мусором