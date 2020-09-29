Российские хоккеисты «Тампы» Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачев и Александр Волков стали обладателями Кубка Стэнли.

В шестом матче финальной серии их команда переиграла «Даллас» со счетом 2:0. Шайбы забросили Брейден Пойнт и Блейк Коулман, 27-летний Кучеров стал автором ассиста. Василевский совершил 22 сэйва, Сергачев завершил игру с показателем полезности +1, а Волков не отметился результативными действиями.

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За «Даллас» играли Александр Радулов, Денис Гурьянов и Антон Худобин, который 27 раз спас свои ворота.

  • Кучеров, Василевский, Сергачев и Волков впервые выиграли Кубок Стэнли.
  • Волков провел в финале один матч – его имя также будет выгравировано на трофее.

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