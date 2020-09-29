В шестом матче финальной серии их команда переиграла «Даллас» со счетом 2:0. Шайбы забросили Брейден Пойнт и Блейк Коулман, 27-летний Кучеров стал автором ассиста. Василевский совершил 22 сэйва, Сергачев завершил игру с показателем полезности +1, а Волков не отметился результативными действиями.