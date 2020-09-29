«Тампа» вернула титул спустя 16 лет – в шестом матче финальной серии со счетом 2:0 был повержен «Даллас». Счет в серии – 4-2.
За «Тампу» сыграли четыре хоккеиста – вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев, нападающие Никита Кучеров и Александр Волков. Все стали чемпионами НХЛ впервые.
В финале играли семь русских хоккеистов, а не шесть – нападающий «Тампы» Александр Волков вышел на лед только в последнем матче плей-офф и заработал ключевое удаление, после которого была заброшена победная шайба. Проигравшие – Александр Радулов, Денис Гурьянов и Антон Худобин.
Александр Волков («Тампа») и Джон Клинберг («Даллас»)
Фото: Getty Images
26-летний Василевский – третий российский вратарь, поднявший над головой главный хоккейный трофей. Ранее выигрывали Николай Хабибулин (2004) и Илья Брызгалов (2007). Хабибулин также выступал за «Тампу».
В шестом матче, который стал победным, Андрей впервые в карьере оформил шат-аут в плей-офф. Вратарь совершил 22 сэйва и был признан третьей звездой встречи. Он повторил достижение Тома Баррассо от 1991 года – во второй раз в истории голкипер в финальном матче сохранил ворота неприкосновенными.
Также Василевский стал первым вратарем в истории НХЛ, выигравшим 18 матчей за один плей-офф. Правда, к его статистике приплюсовали две победы в квалификационном турнире, который был сыгран впервые из-за измененного формата. Скорее всего, это вечный рекорд – его будет невозможно побить при прежнем формате.
Василевский – десятый вратарь, сыгравший во всех матчах чемпионского плей-офф.
27-летний Кучеров стал лучшим бомбардиром плей-офф с результатом в 34 (7+27) очка. Снайперскую гонку выиграл его канадский одноклубник Брейден Пойнт с 14 заброшенными шайбами.
Также Никита стал третьим игроком в истории НХЛ, который сделал 27 и более результативных передач в одном розыгрыше плей-офф. Ранее это удавалось только легендарным Уэйну Гретцки и Марио Лемье. По ассистам в финальной серии (7) Кучеров повторил достижение Евгения Кузнецова двухлетней давности.
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