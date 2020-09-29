«Тампа» вернула титул спустя 16 лет – в шестом матче финальной серии со счетом 2:0 был повержен «Даллас». Счет в серии – 4-2.

За «Тампу» сыграли четыре хоккеиста – вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев, нападающие Никита Кучеров и Александр Волков. Все стали чемпионами НХЛ впервые.

НХЛ «Тампа» Кучерова, Василевского и Сергачева взяла Кубок Стэнли 2 ЧАСА НАЗАД

В финале играли семь русских хоккеистов, а не шесть – нападающий «Тампы» Александр Волков вышел на лед только в последнем матче плей-офф и заработал ключевое удаление, после которого была заброшена победная шайба. Проигравшие – Александр Радулов, Денис Гурьянов и Антон Худобин.

Александр Волков («Тампа») и Джон Клинберг («Даллас») Фото: Getty Images

26-летний Василевский – третий российский вратарь, поднявший над головой главный хоккейный трофей. Ранее выигрывали Николай Хабибулин (2004) и Илья Брызгалов (2007). Хабибулин также выступал за «Тампу».

В шестом матче, который стал победным, Андрей впервые в карьере оформил шат-аут в плей-офф. Вратарь совершил 22 сэйва и был признан третьей звездой встречи. Он повторил достижение Тома Баррассо от 1991 года – во второй раз в истории голкипер в финальном матче сохранил ворота неприкосновенными.

Также Василевский стал первым вратарем в истории НХЛ, выигравшим 18 матчей за один плей-офф. Правда, к его статистике приплюсовали две победы в квалификационном турнире, который был сыгран впервые из-за измененного формата. Скорее всего, это вечный рекорд – его будет невозможно побить при прежнем формате.

Василевский – десятый вратарь, сыгравший во всех матчах чемпионского плей-офф.

27-летний Кучеров стал лучшим бомбардиром плей-офф с результатом в 34 (7+27) очка. Снайперскую гонку выиграл его канадский одноклубник Брейден Пойнт с 14 заброшенными шайбами.

Также Никита стал третьим игроком в истории НХЛ, который сделал 27 и более результативных передач в одном розыгрыше плей-офф. Ранее это удавалось только легендарным Уэйну Гретцки и Марио Лемье. По ассистам в финальной серии (7) Кучеров повторил достижение Евгения Кузнецова двухлетней давности.

MVP Кубка Стэнли признали защитника «Тампы» Виктора Хедмана.

Форвард «Тампы» Патрик Марун выиграл Кубок Стэнли во второй раз подряд – в 2019-м он поднял трофей с «Сент-Луисом».

НХЛ Кучеров набрал 33-е очко в плей-офф-2020 и приблизился к рекорду Малкина 27/09/2020 В 07:46