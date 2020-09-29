Неожиданное появление 23-летнего Александра Волкова против «Далласа» в шестой игре сделало финал-2020 самым русским в истории уже без всяких «наряду с»: семерых хоккеистов из России в решающей серии сезона не было никогда. Именно Волков в конце первого периода заработал для «молний» удаление, реализованное Брейдоном Пойнтом, а для тренера Джона Купера – звание гения. «Тампа-Бэй» повела в счете и уже своего не отдала – 2:0.

На Кубке Стэнли появятся четыре новых русских имени. Андрей Василевский установил вечный рекорд в 18 побед – не совсем справедливый по отношению к другим, поскольку в результате объективных событий постсезон-2020 оказался чуть длиннее стандартного. Никита Кучеров стал третьим лучшим бомбардиром плей-офф из России после Евгения Малкина и Евгения Кузнецова, а его 27 ассистов – это нечто. Больше за один розыгрыш Кубка Стэнли выбивали только полубоги Уэйн Гретцки и Марио Лемье.

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Коронация «молний», которую ждали еще в 2019-м после исторической регулярки, все же состоялась с опозданием в 16 месяцев, и это единственный логичный результат. «Лайтнинг» превосходили абсолютно всех соперников и уложились – если принимать во внимание только каноничные четыре раунда – в 22 матча. За последние 13 лет только «Лос-Анджелес»-2012 доминировал жестче (20).

Вообще заявления, что такая-то команда давно наиграла на «вставить название турнира/трофея», давно стали не авансом, а настоящим штампом. Но в отличие, например, от «Вашингтона», который годами вроде как заслуживал Кубок Стэнли, а по факту ни разу до победного 2018-го не прошел даже второй раунд, «молнии» на деле демонстрировали высокие амбиции.

Еще в 2015-м совсем молодой состав «Лайтнинг» на равных рубился за чашу с находившимся в самом соку «Чикаго» Тэйвса и Кейна. Потом были семиматчевые финалы Конференции против «Питтсбурга»-2016 и «Вашингтона»-2018. И для «Пенс», и для «Кэпс» именно столкновения с «молниями» оказались самыми сложными в их чемпионские сезоны.

Перца добавляло, что в обоих случаях «Тампа» вела 3-2, но затем шли два поражения. Последовавшие за этим позорные 0-4 от «Коламбуса» едва не повесили на «молниях» Купера клеймо неудачников. Если и повесили, то «Лайтнинг» выдрали его с мясом и заменили стальным протезом. Теперь если такая «Тампа» с такими игроками не подкрепит триумф и останется всего с одним Кубком Стэнли – стыд ей и позор.

Никита Кучеров с Кубком Стэнли Фото: Getty Images

Иное дело – «Даллас», который даже в лучшие годы Сегина и Бенна через раз заканчивал сезон уже в регулярке, а в плей-офф надолго не задерживался. Но уж так сложилось, что после триумфа «Чикаго»-2015 от Запада в финал выходят только команды, от которых почти ничего не ждут.

Предыдущий сезон подарил великолепный голливудский сюжет о преображении «Сент-Луиса», за несколько месяцев скакнувшего с последнего места на трон. Путь «Далласа» при хэппи-энде тоже тянул бы на экранизацию. Тут и невероятная история коуча Рика Боунесса, который принял «Старс» только декабре, а до этого 16 лет не тренировал самостоятельно, и толпа заслуженных, но нетитулованных старичков, которые в финале оказались в положении «сейчас или никогда».

Нам, прежде всего, обидно за 34-летних Александра Радулова и Антона Худобина. Особенно за второго, чьему восхождению в фильме про «Старс» посвятили бы отдельный подсюжет. Всю карьеру Худобин просидел в роли бэкапа – так было и в сезоне-2019/20, хотя Антон заметно переигрывал трехкратного финалиста Везины Бена Бишопа. И уже в плей-офф русский воротчик прочно усадил американца в запас. К финалу Западной конференции Худобин набрал космическую формы и в пяти матчах против «Вегаса» трижды заслужил звание первой звездой, еще раз – второй.

Антон Худобин и Андрей Василевский – впервые в истории два русских вратаря сразились в финале Кубка Стэнли Фото: Getty Images

Болельщики из Северной Америки, конечно же, сразу вспомнят Джо Павелски, который долго и упорно (13 сезонов!) хранил верность «Сан-Хосе», главному неудачнику плей-офф в XXl веке, и лишь к 35 годам все-таки отважился попытать счастье на стороне. Он перевел в овертайм четвертый матч, где «Даллас» растранжирил преимущество «4 на 3», а потом проиграл из-за глупого удаления капитана Бенна. Уже следующим вечером (не самый простой график для более возрастной команды) Павелски и еще один дедуля – 35-летний Кори Перри – зажгли на льду и обеспечили зрителям шестой матч.

Не только на стариках держались «Старс». 23-летний Денис Гурьянов, который в августе, впитывая опыт старших, совершенно неожиданно превратился в лучшего игрока команды и главное открытие плей-офф – тоже отличная история. Если бы только хватило сил на финальную серию…

Даже Кубок Стэнли не может постоянно дарить Голливудские сюжеты. В ночь на 29 сентября «Тампа», явно вспомнившая, чем прежде заканчивались для нее 3-2 в серии, безраздельно доминировала на льду. «Даллас» даже в третьем решающем периоде не заставил скучающего Василевского согреться – напротив, во время численного преимущества «Старс» на последних минутах больше работы было у Худобина, поскольку «молнии» раз за разом ловили соперника и убегали два в одного. Финиш. «Тампа-Бэй» спустя 16 лет снова берет Кубок Стэнли.

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