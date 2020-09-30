Голкипер Хенрик Лундквист покидает «Рейнджерс» – клуб из Нью-Йорка выкупил контракт 38-летнего вратаря. Об этом сообщается в твиттере клуба.
Соглашение Лундквиста с зарплатой 8,5 миллиона долларов было рассчитано до конца сезона-2020/21.
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«Немногие игроки были настолько же важны франшизе «Рейнджерс», как Хенрик. Мы невероятно благодарны за все, что он сделал для нашей организации. За 15 лет пребывания в команде Лундквист стал не только одним из лучших вратарей в истории хоккея, но одним из ярчайших представителей «Рейнджерс». Он всегда будет частью найшей семьи», – заявил владелец клуба Джеймс Долан ESPN.
- Швед выступал за «Рейнджерс» с сезона-2005/06.
- В распоряжении команды остались два российских вратаря – Александр Георгиев и Игорь Шестеркин.
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