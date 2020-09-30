«Немногие игроки были настолько же важны франшизе «Рейнджерс», как Хенрик. Мы невероятно благодарны за все, что он сделал для нашей организации. За 15 лет пребывания в команде Лундквист стал не только одним из лучших вратарей в истории хоккея, но одним из ярчайших представителей «Рейнджерс». Он всегда будет частью найшей семьи», – заявил владелец клуба Джеймс Долан ESPN.