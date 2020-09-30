Голкипер Хенрик Лундквист покидает «Рейнджерс» – клуб из Нью-Йорка выкупил контракт 38-летнего вратаря. Об этом сообщается в твиттере клуба.

Соглашение Лундквиста с зарплатой 8,5 миллиона долларов было рассчитано до конца сезона-2020/21.

НХЛ
Георгиев вернется в ворота «Рейнджерс» после аварии с участием Шестеркина
25/02/2020 В 16:48

«Немногие игроки были настолько же важны франшизе «Рейнджерс», как Хенрик. Мы невероятно благодарны за все, что он сделал для нашей организации. За 15 лет пребывания в команде Лундквист стал не только одним из лучших вратарей в истории хоккея, но одним из ярчайших представителей «Рейнджерс». Он всегда будет частью найшей семьи», – заявил владелец клуба Джеймс Долан ESPN.

  • Швед выступал за «Рейнджерс» с сезона-2005/06.
  • В распоряжении команды остались два российских вратаря – Александр Георгиев и Игорь Шестеркин.

Радулов и Худобин упустили шанс жизни. Но против такой «Тампы» шансов 0

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

НХЛ
Сэйвы Василевского и скорость Макдэвида. Звезды НХЛ показали Суперскиллз
26/01/2019 В 09:46
НХЛ
Кислотные коньки Цуккарелло: он сам в розовом надувном круге и Лундквист на пляже
11/08/2018 В 10:04