Жена нападающего «Вашингтона» и сборной России Александра Овечкина выложила серию новых фото в инстаграме.

Анастасия Шубская позировала в стильном бежевом плаще на голое тело.

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Публикация понравилась подписчикам, среди которых есть звезды. Например, фото лайкнули музыкальный продюсер Яна Рудковская, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова и певица Глюкоза.

Комментарий оставила бывшая звезда фильмов для взрослых Миа Халифа, которая болеет за «Вашингтон».

  • У Овечкина и Шубской растут двое сыновей.
  • «Вашингтон» вылетел в первом раунде «Кубка Стэнли», трофей взяла «Тампа».

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