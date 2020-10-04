Жена нападающего «Вашингтона» и сборной России Александра Овечкина выложила серию новых фото в инстаграме.
Анастасия Шубская позировала в стильном бежевом плаще на голое тело.
Публикация понравилась подписчикам, среди которых есть звезды. Например, фото лайкнули музыкальный продюсер Яна Рудковская, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова и певица Глюкоза.
Комментарий оставила бывшая звезда фильмов для взрослых Миа Халифа, которая болеет за «Вашингтон».
- У Овечкина и Шубской растут двое сыновей.
- «Вашингтон» вылетел в первом раунде «Кубка Стэнли», трофей взяла «Тампа».