В НХЛ состоялся первый раунд драфта.
Клубы выбрали четырех хоккеистов из России. Вратарь санкт-петербургского СКА Ярослав Аскаров стал кипером с самым высоким номером на драфте, «Нэшвилл Предаторз» выбрали его под 11–м номером. Ярослав стал самым высоко выбранным российским вратарем в истории.
«Нью-Джерси» выбрал защитника Шакира Мухамадуллина под 20-м номером, нападающий Родион Амиров приглянулся «Торонто» под 15-м номером, форвард Егор Чинахов был задрафтован «Коламбусом» под 21-м номером.
- Ранее самый высокий номер в истории среди российский вратарей был у Андрея Василевского – его выбрали под 19-м номером.
- 18-летний Аскаров выступает в системе СКА и в текущем сезоне провел в КХЛ три матча.