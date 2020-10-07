Клубы выбрали четырех хоккеистов из России. Вратарь санкт-петербургского СКА Ярослав Аскаров стал кипером с самым высоким номером на драфте, «Нэшвилл Предаторз» выбрали его под 11–м номером. Ярослав стал самым высоко выбранным российским вратарем в истории.