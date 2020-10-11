Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев уверен, что российский хоккеист Александр Овечкин отлично вписался бы в состав футбольной команды из Башкортостана.

– Овечкин, ходивший на матч «Динамо» – «Краснодар», выразил желание сыграть хоть несколько минут за футбольное «Динамо». По-моему, отличная идея, шума было бы на весь мир.

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– Думаю, ему надо в «Уфу» ехать. В нападении неплохо бы смотрелся! Место в составе нашлось бы, – заявил Евсеев в интервью «Спорт-Экспресс».

Евсеев покинул «Уфу» 7 октября 2020 года. Команда занимает 15-ю строчку в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

В прошедшем сезоне НХЛ Овечкин в составе «Вашингтона» дошел до первого раунда плей-офф.

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