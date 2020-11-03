Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбург Пингвинс» и сборной России Евгения Малкина, выложила новую фотографию в инстаграм.
36-летняя Кастерова позирует перед зеркалом в ванной комнате. Она одета в белую обтягивающую футболку и короткие джинсовые шортики.
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- Кастерова и Малкин воспитывают сына Никиту, который родился 31 мая 2016 года. До замужества Анна работала телеведущей на каналах ТНТ, НТВ и «Россия-2».
- Евгений – трехкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный лучший бомбардир регулярки НХЛ.
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