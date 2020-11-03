Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбург Пингвинс» и сборной России Евгения Малкина, выложила новую фотографию в инстаграм.

36-летняя Кастерова позирует перед зеркалом в ванной комнате. Она одета в белую обтягивающую футболку и короткие джинсовые шортики.