Пара обручилась еще в мае и планировала сыграть свадьбу летом, но торжество пришлось отложить. Когда случится большой праздник – молодожены до сих пор не знают, но с регистрацией тянуть дольше они не стали. Алиса сообщила в сториз инстаграма, что они с Артемием уже расписались, а «свадьба будет, когда обстановка в мире станет спокойнее». Девушка отметила, что возьмет фамилию мужа.