Российский хоккеист Артемий Панарин зарегистрировал брак с дочерью экс-тренера сборной России Олега Знарка Алисой.
Пара обручилась еще в мае и планировала сыграть свадьбу летом, но торжество пришлось отложить. Когда случится большой праздник – молодожены до сих пор не знают, но с регистрацией тянуть дольше они не стали. Алиса сообщила в сториз инстаграма, что они с Артемием уже расписались, а «свадьба будет, когда обстановка в мире станет спокойнее». Девушка отметила, что возьмет фамилию мужа.
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- О будущей свадьбе стало известно в мае 2020 года.
- Панарин стал игроком «Рейнджерс» летом 2019 года, его предыдущим клубом был «Коламбус».
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