Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин признался, что переболел коронавирусом, причем заразиться мог на дне рождения форварда «Вашингтона» и партнера по сборной России Александра Овечкина.

– Да, я переболел коронавирусом. Симптомов вообще никаких не было. Не отрицаем, что могли подхватить вирус и на дне рождения Александра Овечкина, – заявил 34-летний хоккеист в эфире «Матч ТВ».

НХЛ
«Впереди неплохо бы смотрелся». Евсеев хочет, чтобы Овечкин сыграл за «Уфу»
11/10/2020 В 20:53

– Это могло произойти где угодно, – добавила его жена Анна Кастерова.

– Сейчас каждый день заболевают по 20 тысяч человек в день, – продолжил Малкин. – Мы с ребенком ходим на тренировки. Понимаю, что другие дети хотят сфотографироваться, но как в такой ситуации поступать? Хочется и их обрадовать, но в то же время понимаю свою ответственность. У меня родители приехали, дома ребенок. Люди иногда этого не понимают, некоторые обижаются. Пользуясь случаем, хочу сказать детям, которым отказал: не держите на меня зла. Сейчас такая ситуация.

  • Кубок Стэнли в сентябре 2020 года выиграла «Тампа».
  • Розыгрыш НХЛ-2020/21 начнется 1 января 2021 года. Сроки были сдвинуты из-за локдауна, связанного с пандемией коронавируса.

Россия привезла на Евротур молодежку и всех выбесила. Реакция западных медиа – 🔥

НХЛ
Порнозвезда Миа Халифа оценила фото жены Овечкина
04/10/2020 В 09:03
НХЛ
Овечкин попросит у «Вашингтона» рекордную заплату
17/09/2020 В 11:25