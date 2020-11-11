– Сейчас каждый день заболевают по 20 тысяч человек в день, – продолжил Малкин. – Мы с ребенком ходим на тренировки. Понимаю, что другие дети хотят сфотографироваться, но как в такой ситуации поступать? Хочется и их обрадовать, но в то же время понимаю свою ответственность. У меня родители приехали, дома ребенок. Люди иногда этого не понимают, некоторые обижаются. Пользуясь случаем, хочу сказать детям, которым отказал: не держите на меня зла. Сейчас такая ситуация.