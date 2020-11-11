Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин признался, что переболел коронавирусом, причем заразиться мог на дне рождения форварда «Вашингтона» и партнера по сборной России Александра Овечкина.
– Да, я переболел коронавирусом. Симптомов вообще никаких не было. Не отрицаем, что могли подхватить вирус и на дне рождения Александра Овечкина, – заявил 34-летний хоккеист в эфире «Матч ТВ».
– Это могло произойти где угодно, – добавила его жена Анна Кастерова.
– Сейчас каждый день заболевают по 20 тысяч человек в день, – продолжил Малкин. – Мы с ребенком ходим на тренировки. Понимаю, что другие дети хотят сфотографироваться, но как в такой ситуации поступать? Хочется и их обрадовать, но в то же время понимаю свою ответственность. У меня родители приехали, дома ребенок. Люди иногда этого не понимают, некоторые обижаются. Пользуясь случаем, хочу сказать детям, которым отказал: не держите на меня зла. Сейчас такая ситуация.
- Кубок Стэнли в сентябре 2020 года выиграла «Тампа».
- Розыгрыш НХЛ-2020/21 начнется 1 января 2021 года. Сроки были сдвинуты из-за локдауна, связанного с пандемией коронавируса.