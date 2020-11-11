Коронавирус серьезно сдвинул сезоны в американских спортивных лигах – хоккейной НХЛ и баскетбольной НБА. Оба турнира ушли на локдаун в марте и возобновились через два месяца после начала лета.

Только в сентябре-октябре определились чемпионы («Тампа» и «Лейкерс»), хотя обычно в это время вовсю идут регулярные чемпионаты. В ноябре 2020-го баскетболистов больше интересует политика и выборы президента США, а топовые российские хоккеисты вернулись в Москву – Александр Овечкин ходит на матчи «Динамо», Евгений Малкин также тренируется в столице.

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Александр Овечкин с сыном на матче «Динамо» Фото: Getty Images

Из-за пандемии в Россию даже не заглянул Кубок Стэнли – специальные люди, сопровождающие трофей, в этом году не могли путешествовать. Поэтому Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачев и Александр Волков праздновали исторический успех не с таким размахом, как могли бы.

Так когда новый сезон?

НХЛ вернется аккурат в Новый год – 1 января. Из-за эпидемиологической обстановки отменены вынесенные матчи, которые должны были пройти в Мангейме, Берне, Праге и Хельсинки. На 2022 год перенесена «Зимняя классика» между «Миннесотой» и «Сент-Луисом», а также культовый Матч всех звезд.

«Мы надеемся провести полноценный сезон, регулярный чемпионат со зрителями на трибунах. Перед тем, как принять окончательное решение, нам предстоит решить немало вопросов. Большинство из них не зависят от нас», – заявил комиссионер Гэри Беттмэн.

Новый розыгрыш НБА ждем 18 января. В апреле завершится регулярка и начнется плей-офф, финальная серия запланирована на июнь. В баскетболе не отказались от Матча всех звезд – его проведут 14 февраля в Индианаполисе (штат Индиана). Возможно, начинать сезон придется в пузыре – именно в таких условиях был доигран предыдущий.

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