Список сформировали аналитики и продюсеры NHL Network. Первое место отдали Конору Макдэвиду из «Эдмонтона» (34+63 в регулярном чемпионате и 5+4 в плей-офф), вторым стал Натан Макиннон из «Колорадо», третим – одноклубник Макдэвида Леон Драйзайтль.