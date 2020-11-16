НХЛ представила рейтинг 20 лучших центральных нападающих, составленный из действующих хоккеистов.

Список сформировали аналитики и продюсеры NHL Network. Первое место отдали Конору Макдэвиду из «Эдмонтона» (34+63 в регулярном чемпионате и 5+4 в плей-офф), вторым стал Натан Макиннон из «Колорадо», третим – одноклубник Макдэвида Леон Драйзайтль.

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Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин занял восьмое место. 34-летний форвард отыграл 55 матчей регулярки и набрал 74 (25+49) очка, за четыре матча плей-офф он сделал один ассист.

  • В сезоне-2019/20 «Питтсбург» вылетел из плей-офф в квалификационном раунде от «Монреаля».
  • Обладателем Кубка Стэнли стала «Тампа».

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