Забежать в подъезд со скоростью Усэйна Болта и подняться на второй этаж до того, как дневной свет скроет неподъемная железная дверь – так делал практически каждый ребенок. Из этой прохладной тьмы межквартирного пространства сложно убежать – в нем всего один выход и много темных углов. Федор и Александра Твердовские забыли об этом страхе – они уже давно стали взрослыми и уважаемыми людьми, чей сын Олег уехал покорять НХЛ. Зимним вечером 1996-го они возвращались из гостей в прекрасном настроении. Но железная дверь захлопнулась за ними, надолго погрузив всю семью во тьму.

За 19 лет до этого в семье Твердовских появился главный луч света в их жизни – первенец, которого назвали Олегом. В Донецке в те времена было много развитых спортивных школ – футбол, бокс, борьба. Но единственное, что мальчика интересовало с детства – хоккей. Тренер Сергей Петров сразу разглядел огромный талант юниора и проводил с ним часы на льду. Сергей Ефимович хотел вырастить из парня настоящую звезду и гордость донецкого хоккея, который проигрывал в популярности футбольному «Шахтеру». Дети в принципе были главным активом тренера – если они вырастут в звезд, то в тяжелое время точно не бросят старика, давшего им билет в сытую жизнь.

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Олег Твердовский в «Анахайме» Фото: Getty Images

В 1992-м лучшего молодого игрока «Донбасса» Олега Твердовского забрали в Москву – правда, не в «Динамо», «Спартак» или ЦСКА, а в «Крылья Советов». «Это от меня не зависело. Скорее всего, так решило руководство Донецка и «Крыльев Советов». Хотя была возможность продолжить карьеру в «Динамо» и «Спартаке». В принципе, доволен, что попал в «Крылья», – вспоминал Твердовский. Уже в 17 лет Олег дебютировал за «Крылышки». А за зрелое понимание игры, крепкий бросок и резвую скорость быстро стал самым молодым капитаном в истории клуба. Двух сезонов хватило, чтобы о молодом защитнике заговорили за океаном. В составе «Крыльев Советов» Олег провел 67 матчей, забросил 4 шайбы и сделал 11 результативных передач. И в 1994-м «Анахайм» выбрал Твердовского под вторым номером на драфте НХЛ – на тот момент самым высоким среди игроков из стран бывшего СССР.

19-летний парень несколько месяцев осваивался в Калифорнии. За незаурядный атакующий талант болельщики «уток» прозвали защитника Дабл О, сравнивая его с великим Бобби Орром. Таких высот, как Орр, Твердовский не достиг, но несколько лет был самым результативным защитником команды – только за первые 43 матча юнец закинул 4 шайбы и 13 раз ассистировал.

Олег перевез в Штаты родителей с младшей сестрой и даже пригласил в гости своего первого тренера. В начале 90-х тренерство почти не приносило Петрову дохода, а к середине декады он еле сводил дебет с кредитом семейного бюджета, но все равно не бросал любимого дела – выращивать из падающих на льду малышей крепких мужиков, вооруженных клюшкой. Тренер из нищего Донецка увидел роскошь американской мечты, а новости об окладе его воспитанника не сходили с первых полос – пацан получил трехлетний контракт на 4,2 млн баксов! Тренер надеялся, что воспитанники будут помогать ему жить, а не просто приглашать полюбоваться их красивой жизнью.

Первый тренер Олега Твердовского Сергей Петров Фото: From Official Website

Петров знал, что родители Олега приедут погостить в Донецк в январе 1995-го. Детский тренер связался с некой Татьяной Р., которая заняла и не вернула ему деньги. В обмен на погашение долга Петров предложил ей заняться похищением матери богатого хоккеиста.

Женщина нашла еще троих соучастников – двоих мужчин и одну девушку. Похитители экипировались газовым пистолетом, наручниками и фотографией Александры Твердовской и ночью 30 января 1999-го затаились в подъезде их дома. Когда муж с женой вошли в подъезд, киднепперы разбили голову Федору Твердовскому, а Александру затолкали в машину и увезли в райцентр Донецкой области Торез. На следующий день Татьяна Р. позвонила Федору и сказала заплатить им 200 тысяч долларов. Когда Твердовский спросил, где ему взять такие деньги, женщина сказала: «Узнай у сына», – и повесила трубку.

Первой мыслью Олега было сесть в самолет и примчаться в Донецк. 19-летний мальчишка начал собирать сумму, которую большинство не зарабатывает за несколько лет. При этом он ни слова не сказал партнерам по команде, тренеру и менеджерам «Анахайма». Хоккеист все также выходил на матчи, пока его мать держали в заложниках черти где. Ко всему прочему, «Майти Дакс» решили обменять игрока в «Виннипег».

«Люди говорили, он играл не очень хорошо. Но если это правда, то почти невероятно, что он вообще выходил на лед в таких обстоятельствах. Когда начались переговоры, рядом с ним практически никого не было. У него была только подружка – и все. Семьи рядом нет, ему 19 лет, вокруг творится все это, а его обменивают в Виннипег. У большинства людей рядом были бы друзья, родственники – человек 50 пришло бы домой поддержать. У Олега не было никого», – рассуждал шокированный помощник генменеджера «Анахайма» Дэвид Макнаб. Сам Твердовский жил на одной силе воли: «Тяжело было. Очень тяжело. Но я сжал зубы. Что еще оставалось?».

Тем временем о похищении матери Твердовского узнали в Канаде и США. Представители Интерпола заявили о готовности взяться за дело, но украинские следователи попросили не афишировать похищение и сами искали похитителей. Параллельно с ними Федор Твердовский вел переговоры с преступниками.

Сначала бандиты хотели получить выкуп в Полтаве, но, когда поняли, что у них на хвосте спецслужбы, перенесли место сделки в Москву. 12 февраля преступники в последний раз позвонили Твердовскому и потребовали 120 тысяч баксов вместо 200. После этого они положили трубку и отправились на поезд, запустив цепочку абсурдных событий.

Татьяна Р. и ее сообщники не подумали, что на границе с Россией у них проверят документы и так просто похищенную женщину в страну не ввезти. Когда они это осознали, было уже поздно, и вся шайка тряслась в поезде. В разгар спора бандиты поняли, что в поле зрения нет самого главного – Александры Твердовской. Мать хоккеиста воспользовалась дебилизмом похитителей и сбежала. Вся шайка слезла с поезда до пересечения границы и залегла на дно, но было поздно.

Александра добралась до милиции и рассказала им все, что успела заметить. По горячим следам всю четверку быстро поймали – никто из них раньше не занимался такой деликатной работой. Отвечать за последствия тоже никто не хотел, поэтому квартет дружно сдал организатора похищения – любимого первого тренера Олега Твердовского.

«Когда узнал, кто за этим стоит, – долго не мог поверить. Это был шок. С этим тренером у меня всегда были нормальные отношения», – рассказывал Олег. Хоккеист долгое время не раскрывал имя организатора преступления: «Не хочу ему вредить. Не вижу смысла. После того как его поймали, он пытался меня увидеть. Может, хотел прощения попросить. Но мне с этим человеком говорить не о чем. И руки ему никогда не подам. Бог ему судья».

Олег Твердовский с Кубком Стэнли Фото: Getty Images

Долгое время медиа обходили стороной личность организатора похищения, пока «Коммерсантъ» не раскрыл его имя со ссылкой на следствие. В результате Сергей Петров получил восемь лет, из которых отсидел шесть. После выхода на свободу тренер вернулся к привычной работе. В 2017-м Петров, занимавший уже пост директора ДЮСШ «Донбасс», умер. На тот момент в КХЛ выступали 11 его воспитанников, а еще 15 – в Высшей хоккейной лиге. Тренер отдал хоккею 50 лет жизни.

Олег Твердовский стал одним из самых титулованных игроков НХЛ из бывшего СССР, дважды завоевав Кубок Стэнли, золото чемпионата мира-2009, бронзу Олимпиады-2002 и Кубок Гагарина-2010/11. Хоккеист остался жить в США и закончил карьеру в 2013 году – по его словам, чтобы быть ближе с семьей.

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