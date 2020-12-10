НХЛ планирует провести сокращенный сезон-2020/21 и изменит распределение команд по дивизионам. В частности, в лиге будет чисто канадская группа, сообщил инсайдер TSN Пьер Лебрюн.
Дивизион 1: «Бостон», «Баффало», «Нью-Джерси», «Айлендерс», «Рейнджерс», «Филадельфия», «Питтсбург», «Вашингтон».
Дивизион 2: «Каролина», «Коламбус», «Детройт», «Чикаго», «Флорида», «Миннесота», «Нэшвилл», «Тампа-Бэй».
Дивизион 3: «Анахайм», «Аризона», «Колорадо», «Даллас», «Лос-Анджелес», «Сан-Хосе», «Сент-Луис», «Вегас».
Дивизион 4: «Торонто», «Монреаль», «Оттава», «Калгари», «Ванкувер», «Эдмонтон», «Виннипег».
Данная структура еще не является окончательной, чиновники должны проголосовать за ее утверждение в конце недели, добавил Лебрюн.
- Ранее еще один журналист Грег Вышински сообщил со ссылкой на неназванного руководителя одной из франшиз НХЛ, что новый сезон стартует 13 января, команды сыграют 56 матчей вместо обычных 82.
- Сезон-2019/20 из-за пандемии завершился только осенью, Кубок Стэнли завоевала «Тампа-Бэй».