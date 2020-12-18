Вратарь «Вашингтона» Хенрик Лундквист рассказал о проблемах с сердцем, из-за которых вынужден пропустить предстоящий сезон НХЛ. Швед только в октябре подписал годичный контракт с «Кэпиталс», но, вероятно, так и не сыграет за новый клуб.

«У меня разрывается сердце (буквально), когда сообщаю эти новости: я не присоединюсь к «Кэпиталc» в предстоящем сезоне. После недель обследований и разговоров со специалистами было решено, что состояние сердца не позволит мне выйти на лед. Совместно мы решили, что слишком рискованно играть до нормализации состояния. Так что ближайшие месяцы я проведу в поисках лучшего решения», – написал Лундквист в твиттере. Также хоккеист поблагодарил «Вашингтон» за поддержку.