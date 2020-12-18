Вратарь «Вашингтона» Хенрик Лундквист рассказал о проблемах с сердцем, из-за которых вынужден пропустить предстоящий сезон НХЛ. Швед только в октябре подписал годичный контракт с «Кэпиталс», но, вероятно, так и не сыграет за новый клуб.

«У меня разрывается сердце (буквально), когда сообщаю эти новости: я не присоединюсь к «Кэпиталc» в предстоящем сезоне. После недель обследований и разговоров со специалистами было решено, что состояние сердца не позволит мне выйти на лед. Совместно мы решили, что слишком рискованно играть до нормализации состояния. Так что ближайшие месяцы я проведу в поисках лучшего решения», – написал Лундквист в твиттере. Также хоккеист поблагодарил «Вашингтон» за поддержку.

НХЛ
Лундквист покинул «Рейнджерс» – в команде остались только российские вратари
30/09/2020 В 21:40
  • С 2005 по 2020 год Лундквист выступал за «Рейнджерс», с которым выиграл 459 матчей и сделал 64 шатаута.
  • По контракту с «Вашингтоном» Хенрик должен был заработать 1,5 млн долларов.

Читай новости Eurosport в Viber

НХЛ изменит структуру на сезон-2020/21, в лиге появится канадский дивизион (TSN)

НХЛ
Георгиев вернется в ворота «Рейнджерс» после аварии с участием Шестеркина
25/02/2020 В 16:48
НХЛ
Сэйвы Василевского и скорость Макдэвида. Звезды НХЛ показали Суперскиллз
26/01/2019 В 09:46