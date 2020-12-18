Звезда НХЛ Александр Овечкин и его супруга Анастасия Шубская – счастливые обладатели двоих сыновей. Старший, Сережа, родился в августе 2018-го, а через два года у него появился брат Илья.

Несколько дней назад жена хоккеиста опубликовала новое видео с семьей в инстаграме. На нем старший сын Овечкина впервые вышел на лед в коньках.

Кубок Первого канала Третьяк объяснил, почему Овечкин не вызван на Кубок Первого канала ВЧЕРА В 22:15

Звезда «Вашингтона» очень гордится сыном, который полгода назад научился подбрасывать шайбу клюшкой и ловить ее на крюк. В два года!

Александр и Анастасия назвали Сергея в честь родного брата хоккеиста, который погиб 23 года назад в автокатастрофе. На тот момент Саше Овечкину было всего 10 лет. Брат оказал огромное влияние на становление будущей звезды, поэтому его гибель стала большим ударом.

«Он был моим братом, научил сражаться до конца и отдавать на льду всего себя. Мне было трудно, но на следующий день после его похорон я пошел на тренировку. Не мог иначе. Я играл, а слезы бежали по лицу. Очень трудный момент для всей семьи, для мамы и папы. Брат всегда мотивировал меня на занятия спортом. Та трагедия изменила меня. Понял, что у родителей остались только я и брат Миша. Мы должны больше о них заботиться. И неважно, чем ты будешь заниматься – хоккеем или чем-то еще. Ты должен быть успешным, чтобы обеспечить семью», – рассказал Овечкин в интервью журналисту Грэхэму Бенсингеру.

Овечкин признался, что астрологи рекомендовали ему и Насте сменить имя ребенку, потому что брат хоккеиста умер не собственной смертью, но родители отказались. «Лично для меня было важно это сделать. Уверен, что где-то наверху вместе с мамой Насти (актриса Вера Глаголева умерла от рака – Eurosport) он за мной следит. Если бы родилась девочка, то мы бы назвали ее Верой», – признался Александр.

Сережа Овечкин не только умело управляется с шайбой, но и органично чувствует себя в кадре. Полгода назад Александр снялся вместе с сыном в рекламе Johnson’s. «Моя настоящая сила – это нежность к сыну. Стараюсь проводить свободное время с Сережей, мы много играем, я сам купаю его, вместе с Настей делаем ему массаж, укладываем спать. А засыпать он любит с клюшкой. Все это – очень дорогие для меня моменты нежности, которые я провожу с моей любимой семьей. И я очень ценю их. Хочу, чтобы папы знали, нежность – это сила, а совсем не слабость. Будьте сильными. И нежными», – говорит в ролике Овечкин-старший.

Кажется, у Гном Гномыча подрастает достойный конкурент.

НХЛ Малкин переболел ковидом. Возможно, он заразился на дне рождения Овечкина 11/11/2020 В 07:17