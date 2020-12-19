НХЛ и профсоюз игроков предварительно договорились об организации сезона-2020/21.

По плану регулярный чемпионат стартует 13 января. В нем каждая команда проведет по 56 игр, матчи будут проходить только внутри дивизионов, состав которых изменяет из-за ситуации с коронавирусом.

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В силу ограничений на передвижение между Канадой и США все канадские клубы сыграют в одном дивизионе, сообщает пресс-служба лиги.

Тренировочные лагеря должны открыться 3 января. При этом 7 команд, не вышедших в плей-офф-2020, могут начать сборы 31 декабря. Выставочные матчи не состоятся, команды сразу начнут регулярный чемпионат.

Для достижения окончательной договоренности соглашение должно быть одобрено советом директоров лиги и членами профсоюза.

Прошлый сезон НХЛ, прерванный из-за коронавируса, завершился 28 сентября 2020 года. Чемпионом лиги стала команда «Тампа-Бэй Лайтнинг».

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