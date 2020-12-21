Новый сезон НХЛ начнется 13 января – 21 декабря это информация официально подтверждена пресс-службой лиги.
Как сообщалось ранее, в регулярном чемпионате команды проведут по 56 матчей вместо 82. В плей-офф выйдут 16 команд, Кубок Стэнли пройдет в традиционном формате. В связи с закрытием границы между Канадой и США и необходимостью обеспечения безопасности участников матчей в условиях пандемии было принято решение изменить составы дивизионов и перейти на режим внутридивизионных матчей для минимизации количества поездок.
В Северном дивизионе сыграют «Калгари», «Эдмонтон», «Монреаль», «Оттава», «Торонто», «Ванкувер» и «Виннипег»; в Западном – «Анахайм», «Аризона», «Колорадо», «Лос-Анджелес», «Миннесота», «Сент-Луис», «Сан-Хосе» и «Вегас»; в Центральном – «Флорида», «Каролина», «Чикаго», «Коламбус», «Даллас», «Детройт», «Нэшвилл», «Тампа»; в Восточном – «Бостон», «Баффало», «Нью-Джерси», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Филадельфия», «Питтсбург» и «Вашингтон».
- Каждая команда в Восточном, Центральном и Западном дивизионах сыграет с другими по восемь раз, в Северном – по девять или десять. По четыре лучшие команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф НХЛ, где в первом и втором раундах сыграют с командами из своих дивизионов.
- Завершится регулярный чемпионат 8 мая. Официальные тренировочные сборы команд начнутся 3 января, предсезонных матчей не будет.