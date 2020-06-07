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Хоккей
Эпидемия испанки била по Кубку Стэнли. Игроков финальной серии госпитализировали во время матча
00:02:51
Прямой Эфир (3)
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Теннис
Надаль – Федерер и Надаль – Джокович
Финал «РГ»-2011 и финал «РГ»-2012
Eurosport 1
12:29-17:00
Премиум
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Снукер
Championship League
Первый круг. Группы 1 (Стюарт Бинэм) и 8 (Д. Робертсон)
Eurosport 2
12:30-16:30
Премиум
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Снукер
Championship League
Первый круг. Группы 1 (Стюарт Бинэм) и 8 (Д. Робертсон)
Eurosport 2
12:30-16:30
Премиум
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Хоккей
Эпидемия испанки била по Кубку Стэнли. Игроков финальной серии госпитализировали во время матча
00:02:51
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Хоккей
Эпидемия испанки била по Кубку Стэнли. Игроков финальной серии госпитализировали во время матча
00:02:51
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