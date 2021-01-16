Филадельфия
Завершено
0
5
-
2
0
3:00
16.01.21
Уэллс Фарго Центр
Питтсбург
НХЛ • East Division
Календарь
Перед матчем

Филадельфия - Питтсбург

Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Филадельфия – Питтсбург на Eurosport.ru! 16 января 2021 года в 03:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Филадельфия и Питтсбург и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Филадельфия и Питтсбург, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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