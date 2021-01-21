Поделиться
Перед матчем
Ванкувер - Монреаль
Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Ванкувер – Монреаль на Eurosport.ru! 21 января 2021 года в 06:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ванкувер и Монреаль и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Ванкувер и Монреаль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
Удалить
Комментариев нет