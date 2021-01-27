Миннесота
    -
    4:00
    27.01.21
    Иксел Энерджи Центр
    Лос-Анджелес
      НХЛ • West Division
      Календарь
      Перед матчем

      Миннесота - Лос-Анджелес

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Миннесота – Лос-Анджелес на Eurosport.ru! 27 января 2021 года в 04:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Миннесота и Лос-Анджелес и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Миннесота и Лос-Анджелес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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