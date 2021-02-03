Виннипег
    -
    4:00
    03.02.21
    МТС Центр
    Калгари
      НХЛ • North Division
      Календарь
      Перед матчем

      Виннипег - Калгари

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Виннипег – Калгари на Eurosport.ru! 3 февраля 2021 года в 04:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Виннипег и Калгари и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Виннипег и Калгари, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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