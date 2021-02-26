Сан-Хосе - Лас-Вегас

Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Сан-Хосе – Лас-Вегас на Eurosport.ru! 26 февраля 2021 года в 06:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сан-Хосе и Лас-Вегас и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Сан-Хосе и Лас-Вегас, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

