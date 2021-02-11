Рейнджерс
Завершено
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2
-
3
0
3:00
11.02.21
Мэдисон Сквер Гарден
Бостон
НХЛ • East Division
Календарь
Перед матчем

Рейнджерс - Бостон

Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Рейнджерс – Бостон на Eurosport.ru! 11 февраля 2021 года в 03:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Рейнджерс и Бостон и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Рейнджерс и Бостон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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