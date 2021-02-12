Филадельфия
    Прервано
    0
    -
    0
    3:00
    12.02.21
    Уэллс Фарго Центр
    Нью-Джерси
      НХЛ • East Division
      Календарь
      Перед матчем

      Филадельфия - Нью-Джерси

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Филадельфия – Нью-Джерси на Eurosport.ru! 12 февраля 2021 года в 03:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Филадельфия и Нью-Джерси и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Филадельфия и Нью-Джерси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет