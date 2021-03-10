Айлендерс
    -
    3:00
    10.03.21
    Нассау Ветеранс Мемориал Колизеум
    Бостон
      НХЛ • East Division
      Календарь
      Перед матчем

      Айлендерс - Бостон

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Айлендерс – Бостон на Eurosport.ru! 10 марта 2021 года в 03:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Айлендерс и Бостон и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Айлендерс и Бостон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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