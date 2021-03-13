Коламбус
    -
    1:00
    14.03.21
    Нэйшнуайд Арена
    Даллас
      НХЛ • Центральный дивизион
      Календарь
      Перед матчем

      Коламбус - Даллас

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Коламбус – Даллас на Eurosport.ru! 14 марта 2021 года в 01:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Коламбус и Даллас и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Коламбус и Даллас, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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