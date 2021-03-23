Миннесота
    -
    2:30
    23.03.21
    Иксел Энерджи Центр
    Анахайм
      НХЛ • West Division
      Календарь
      Перед матчем

      Миннесота - Анахайм

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Миннесота – Анахайм на Eurosport.ru! 23 марта 2021 года в 02:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Миннесота и Анахайм и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Миннесота и Анахайм, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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