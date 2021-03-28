Каролина - Тампа-Бэй

Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Каролина – Тампа-Бэй на Eurosport.ru! 28 марта 2021 года в 02:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Каролина и Тампа-Бэй и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Каролина и Тампа-Бэй, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

